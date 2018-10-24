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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 14:08 24.10.2018 - 14:08

*** Власти Турции могут начать уголовное преследование за те высказывания, которые в Германии считаются проявлением свободы слова - МИД

Берлин. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Министерство иностранных дел ФРГ распространило рекомендацию для немецких путешественников в Турции с призывом быть осторожнее в использовании социальных сетей, сообщает в среду немецкая газета "Вельт".

В МИД ФРГ уверены, что турецкие власти могут начать уголовное преследование отдельных физических лиц, "если они поделятся (в своих лентах - ИФ) определенными сообщениями или нажмут кнопку "нравится".

Германское внешнеполитическое ведомство отметило, что речь идет о тех сообщениях, которые покажутся турецким властям оскорбительными.

Так, сообщения, оставленные в сети, могут проанализировать специализированными органами Турции, после чего лицу будут предъявлены обвинения в "оскорблении президента" или в "пропаганде террористических группировок". В случае признания вины судом, лицу впоследствии будет назначен тюремный срок, говорится в сообщении.

Власти Турции могут начать уголовное преследование даже за те высказывания, которые "в Германии считаются проявлением свободы слова", подчеркнули в МИД ФРГ.

"Вельт" напоминает, что министерство иностранных дел Германии несколько раз обновляло рекомендации для немецких туристов, направляющихся в Турцию, с момента неудачного турецкого госпереворота в июле 2016 года.

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