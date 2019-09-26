Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 14:21

Берлин. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг выразила соболезнования в связи с кончиной на 87-м году жизни экс-президента Франции Жака Ширака.

"Канцлер Меркель: я очень опечалена в связи с последними известиями о смерти Жака Ширака. Он был для нас, немцев, и для меня лично выдающимся партнером и другом. Я скорблю вместе с его фамилией и с французским народом об этом великом государственном муже и европейце", - написал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в Twitter.

На смерть Ширака также отреагировал глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы потеряли большого знаменитого государственного деятеля и европейца", - отметил он в Twitter.

Также он указал на такие заслуги Ширака, как на его неприятие войны в Ираке 2003 года.

Ранее французское издание Le Figaro сообщило, что бывший президент Франции Жак Ширак скончался в четверг в возрасте 86 лет в своем доме в Париже, где он проживал с супругой Бернадетт Ширак.

Издание напомнило, что в 2005 году Жак Ширак пережил инсульт, и с тех пор его несколько раз госпитализировали.

Жак Ширак занимал пост президента Франции в период с 1995 до 2007 годы. По завершению полномочий президента он отошел от общественной и политической жизни.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!