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Этот контент был опубликован 21 октября 2018 г. 14:58 21.10.2018 - 14:58

Берлин. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вызывают сожаление, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Заявление США выйти из ДРСМД вызывает сожаление. США ставит нас и Европу перед сложными вопросами. ДРСМД, который запрещает России и США владеть наземными ракетами средней дальности и испытывать их, в течение 30 лет является важной опорой нашей европейской архитектуры безопасности. Для нас в Европе он имеет огромное значение", - цитирует министра пресс-служба МИД.

По словам Х.Мааса, Германия неоднократно призывала Россию не нарушать ДРСМД.

"Мы обращаемся и к США с просьбой обдумать возможные последствия", - сказано в заявлении министра.

По словам Х.Мааса, конец договора будет иметь негативные последствия и для нового договора об СНВ, который срочно необходим.

1тф аю

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