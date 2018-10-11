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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 12:33 11.10.2018 - 12:33

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Берлин. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер подтвердил в четверг, что Берлин считает автором последних хакерских атак в Европе ГРУ, но не сообщил, на основе какой именно информации сделан этот вывод.

"Я могу только сказать, что мы считаем, что факты и анализ дают высокую вероятность того, что военная спецслужба ГРУ это и есть источник. Но вы должны понять, что обстоятельства, которые привели нас к этим фактам и анализу, не будут разглашаться", - сказал Х.Зеехофер журналистам в Берлине в четверг, выступая на презентации доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) "Ситуация в сфере информационно-технологической безопасности".

Таким образом министр ушел от прямого ответа на вопрос, каким образом была получена подтверждающая британские и голландские данные информация и есть ли у ФРГ свои агенты "на месте".

Х.Зеехофер не стал развивать тему и указал на высказывание официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, сделанное ранее.

На прошлой неделе министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд объявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британских коллег смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Среди целей хакеров были названы данные по расследованию отравления в Солсбери, а также о крушении авиалайнера MH17 в 2014 году на востоке Украины.

4 октября правительство Великобритании заявило, что хакерская группа APT28, которой приписывают хакерскую атаку на ОЗХО, в действительности якобы относится к ГРУ. Ш.Зайберт, комментируя это, сказал, что ФРГ доверяет информации британцев, эта группа проводила много атак и в прошлом, в частности, она упоминается в прошлогоднем докладе BSI.

Правительство Германии, указал Ш.Зайберт, тоже исходит из того, что "за кампанией APT 28 стоит российская военная спецслужба ГРУ". Эта оценка, по словам представителя германского правительства, основана на "очень достоверных собственных фактах и источниках".

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