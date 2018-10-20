В Берлине считают, что заявлений Эр-Рияда по поводу убийства журналиста недостаточно, призывают провести расследование
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Берлин. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Заявлений властей Саудовской Аравии по поводу произошедшего в консульстве страны в Турции, где был убит журналист Джамаль Хашкаджи, недостаточно, говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы МИД ФРГ Хайко Мааса.
"Мы осуждаем преступление самым серьезным образом. От Саудовской Аравии мы ждем прозрачности в вопросе установления обстоятельств смерти журналиста и того, что ей предшествовало. Тот, кто это совершил, должен нести ответственность. Данных о том, что произошло в консульстве, предоставленных ранее, недостаточно", - сказано в поступившем в "Интерфакс" заявлении политиков.
А.Меркель и Х.Маас выразили соболезнования семье погибшего.
Ранее в субботу саудовское государственное телевидение сообщило, что саудовский оппозиционный журналист Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб подтвердил факт смерти журналиста, работавшего, в частности, на газету "Вашингтон пост".
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Интерфакс