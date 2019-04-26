Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 11:53

Берлин. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство ФРГ осуждает решение Москвы об упрощенном порядке принятия в российское гражданство жителей Луганской и Донецкой областей Украины, заявила официальный представитель кабмина Ульрике Деммер.

"Этот регион, как и весь Донбасс - часть украинской государственной территории",- сказала она журналистам в Берлине в пятницу.

По словам У.Деммер, это решение противоречит "духу и целям минских договорённостей".

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, как решение может повлиять на работу "нормандской четверки", она отметила, что правительство ФРГ по-прежнему считает минские договоренности единственным возможным путем к урегулированию конфликта.

"Мы находимся в постоянном контакте с партнерами по "нормандском формату",- подчеркнула официальный представитель правительства Германии.

У.Деммер не уточнила, имели ли место такие новые контакты уже после решения РФ, но напомнила, что ранее канцлер Ангела Меркель говорила с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и стороны подтвердили приверженность Минским соглашениям.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как отмечается в указе, рассмотрение заявлений о приеме в гражданство указанных лиц "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

Гражданство будет предоставляться со дня принятия решения о приеме в гражданство в установленном порядке.

Ранее это решение российских властей осудили ФРГ, Великобритания, Франция и Евросоюз в целом.

1тф вв

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