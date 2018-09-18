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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 10:59 18.09.2018 - 10:59

Берлин. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Состояние участника Pussy Riot Петра Верзилова улучшилось, с высокой вероятностью он был отравлен заявил представитель берлинской клиники Charite профессор Кай-Уве Эккардт.

"Картина с высокой степенью убедительности показывает, что это могло быть отравление", - сказал представитель клиники журналистам.

К-У.Эккардт добавил, что врачи пока затрудняются назвать субстанцию, которая попала в организм пациента. "Это могут быть медикаменты, натуральные вещества", - сказал К-У.Эккардт.

В свою очередь, руководитель клиники, профессор Карл Макс Айнхойпль сообщил, что берлинские врачи активно сотрудничали с московскими медиками, которые передали им всю картину заболевания и сообщили, какие меры были приняты.

К-У.Эккардт сообщил, что состояние П.Верзилова "намного улучшилось". "Он вне опасности", - заверил врач.

П.Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября. 13 сентября он был переведен в реанимацию НИИ им.Склифософского в тяжелом состоянии. Российские врачи не обнаружили подозрительных веществ в его крови. Они полагают, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность. "По сути, это предынсультное состояние", - сказал источник "Интерфакса".

14 сентября стало известно, что П.Верзилов пришел в сознание, но осталася в реанимации НИИ им.Склифосовского. 15 сентября П.Верзилов был доставлен на лечение в Берлин. О его перевозке за границу сообщила девушка активиста Вероника Никульшина, отметив, что спецборт организовал отец П.Верзилова.

15 июля П.Верзилов вместе с другими активистками Pussy Riot участвовал в акции на финальном матче ЧМ-2018 в Лужниках. Молодые люди в полицейской форме выбежали на поле, из-за чего игру пришлось приостановить. Все участники были задержаны и получили по 15 суток административного ареста.

15 июля П.Верзилов вместе с другими активистками Pussy Riot участвовал в акции на финальном матче ЧМ-2018 в Лужниках. Молодые люди в полицейской форме выбежали на поле, из-за чего игру пришлось приостановить. Все участники были задержаны и впоследствии получили по 15 суток административного ареста.

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