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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 11:21 18.09.2018 - 11:21

(уточнен 10-й абзац)

Берлин. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Состояние участника Pussy Riot Петра Верзилова улучшилось, с высокой вероятностью он был отравлен заявил представитель берлинской клиники Charite профессор Кай-Уве Эккардт.

"Картина с высокой степенью убедительности показывает, что это могло быть отравление", - сказал представитель клиники журналистам.

К-У.Эккардт добавил, что врачи пока затрудняются назвать субстанцию, которая попала в организм пациента. "Это могут быть медикаменты, натуральные вещества", - сказал К-У.Эккардт.

В свою очередь, руководитель клиники, профессор Карл Макс Айнхойпль сообщил, что берлинские врачи активно сотрудничали с московскими медиками, которые передали им всю картину заболевания и сообщили, какие меры были приняты.

К-У.Эккардт сообщил, что состояние П.Верзилова "намного улучшилось". "Он вне опасности", - заверил врач.

По словам К.М.Айнхойпля, указания на эндогенные причины заболевания пациента нет.

"Поэтому мы должны исходить из того, что произошло экзогенное поступление токсина, который мы пока не идентифицировали и, возможно, не сможем идентифицировать. О том, как этот токсин мог попасть в организм Верзилова, мы не можем сказать, это само собой разумеется, и это не наша задача, отвечать на этот вопрос", - сказал К.М.Айнхойпль.

В настоящее время, по словам врачей, П.Верзилов "находится в сознании", приборы для поддержки жизнеобеспечения ему не нужны, его состояние постепенно улучшается.

"Мы весьма уверенно полагаем, что он выздоровеет полностью", - указал К-У.Эккардт.

У П.Верзилова есть канадская медицинская страховка, медики в Берлине считают, что лечение будет оплачено через нее. Отвечая на вопросы о том, что П.Верзилов мог быть отравлен наркотиками или принимать их, К.М.Айнхойпль сказал, что врачи "не могут исключить, что были задействованы наркотики, но анализы позитивных указаний на это не выявили". По его словам, в организм П.Верзилова попала субстанция семейства "холиноблокаторов".

П.Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября. 13 сентября он был переведен в реанимацию НИИ им.Склифософского в тяжелом состоянии. Российские врачи не обнаружили подозрительных веществ в его крови. Они полагают, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность. "По сути, это предынсультное состояние", - сказал источник "Интерфакса".

14 сентября стало известно, что П.Верзилов пришел в сознание, но осталася в реанимации НИИ им.Склифосовского. 15 сентября П.Верзилов был доставлен на лечение в Берлин. О его перевозке за границу сообщила девушка активиста Вероника Никульшина, отметив, что спецборт организовал отец П.Верзилова.

15 июля П.Верзилов вместе с другими активистками Pussy Riot участвовал в акции на финальном матче ЧМ-2018 в Лужниках. Молодые люди в полицейской форме выбежали на поле, из-за чего игру пришлось приостановить. Все участники были задержаны и получили по 15 суток административного ареста.

Ца

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