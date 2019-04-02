Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 12:47

Иерусалим. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Договоренность между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС о длительном прекращении огня может включать обмен пленными, сообщил во вторник израильский портал Ynetnews.

"Ближайшие часы будут решающими", - отметило издание со ссылкой на связанный с ХАМАСом телеканал.

Конфликт между Израилем и ХАМАСом обострился после ракетных обстрелов из Газы израильской территории и ответных ударов ВВС Израиля по сектору Газа. Движение ХАМАС с 2007 года контролирует сектор Газа.

Переговоры о прекращении огня ведутся при посредничестве египетской разведки и ООН. По данным израильских СМИ, от египетской разведки посредником выступает курирующий палестинскую тему генерал Ахмед Абдель Халек, от ООН - ближневосточный посланник Николай Младенов, который накануне встречался с лидером ХАМАСа Исмаилом Ханией.

Израильскую делегацию возглавляет председатель Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, а ХАМАСа - Яхья Синвар.

В рамках договоренностей Израиль возобновил работу переходов на границе с сектором Газа "Керем-Шалом" и "Эрез", которые были закрыты почти неделю из-за обмена ударами с палестинскими группировками. По этим КПП возобновились поставки дизельного топлива для электростанции в секторе Газа.

1ак др

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