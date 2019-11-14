Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 23:31

Нью-Йорк (ООН). 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил о том, что направит в Боливию Жана Арно в качестве своего спецпредставителя, ему поставлена задача следить за развитием ситуации в этой стране в условиях политического кризиса.

Ранее Арно занимал посты спецпредставителя генсека ООН в Колумбии, Грузии, Афганистане, Бурунди и Гватемале.

Гутерриш выразил "чрезвычайную обеспокоенность" событиями в Боливии, где продолжаются протесты после публикации доклада Организации американских государств, в котором содержались подтверждения фактов мошенничества на президентских выборах 20 октября. Эти волнения в итоге привели к отставке президента Эво Моралеса и всего высшего руководства страны.

Гутерриш призвал "всех боливийцев воздерживаться от насилия и максимально проявлять умеренность".

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