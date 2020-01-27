Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 17:01

Пекин. 27 января. ИНТЕРФАКС - В китайских больницах не хватает медицинских масок из-за их активного использования в рамках борьбы против распространения коронавируса, сообщает в понедельник газета South China Morning Post.

Многие медицинские учреждения жалуются на недостаточное количество масок, халатов и дезинфицирующих салфеток ввиду резко возросшего числа пациентов.

Ряд из больниц, в том числе расположенных в Пекине, даже обратился с призывом к общественности с просьбой передать подобные изделия в медучреждения.

Руководство больниц в городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавиурса, на прошлой неделе попросили правительство КНР о помощи, в том числе в выделении около 40 млн медицинских масок, 5 млн защитных костюмов и термометров.

Маски раскупаются в Китае очень быстро, выстраиваются длинные очереди из желающих приобрести их.

Руководители китайских заводов, производящих медицинские маски, на прошлой неделе срочно вызвали сотрудников на работу, чтобы справиться с возросшим спросом на маски из-за распространения в стране опасного коронавируса. Лишенным праздников работникам пообещали выплатить повышенные в четыре раза зарплаты.

Общее число умерших от коронавируса в КНР превысило 80. Число пораженных новым вирусом в Китае составляет, по официальным данным, около 2,8 тыс. человек.

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