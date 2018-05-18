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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 13:54 18.05.2018 - 13:54

Брюссель. 18 мая. ИНТЕРФАКС - В Боснии и Герцеговине около 270 нелегальных иммигрантов, среди которых есть дети, оказались заблокированы в автобусах по пути из Сараево на новое место поселения в город Мостар на юго-западе страны, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

Автобусы застряли на горной дороге из-за того, что региональные власти Мостара не пропускают нелегалов в центр для беженцев, расположенный в городе.

Ранее власти Сараево демонтировали палаточный лагерь нелегалов, которых в свою очередь планировалось переправить в Мостар.

Министр внутренних дел страны Драган Мектич заявил в интервью телеканалу T1, что создание помех при транспортировке нелегалов в Мостар является незаконным и "нарушает конституцию". Он добавил, что данные действия можно расценивать как "государственный переворот".

бф аю

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