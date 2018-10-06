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Этот контент был опубликован 6 октября 2018 г. 23:00 06.10.2018 - 23:00

Брюссель. 7 октября. ИНТЕРФАКС - В Боснии и Герцеговине в воскресенье утром откроются избирательные участки в рамках всеобщих выборов, в ходе которых, в частности, будут избраны члены парламентской ассамблеи и президиума страны.

Граждане страны изберут троих председателей президиума - по одному представителю от хорватов, боснийцев и сербов, один из которых станет председателем президиума и де факто возглавит страну.

Также пройдут выборы в парламентскую ассамблею, в рамках которых граждане страны выберут 42 парламентариев в Палату представителей и 12 членов Палаты народа.

В октябре 2018 года пройдут восьмые по счету выборы в Боснии и Герцеговине после подписания Дейтонского соглашения, положившего конец Боснийской войне 1992-1995 годов. Выборы в стране проводятся раз в четыре года.

Президент входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской от Союза независимых социал-демократов Милорад Додик в 2018 году намерен баллотироваться на пост члена президиума от сербов. Об этом политик объявлял в мае 2018 года. Он занимал пост президента Республики Сербской и не сможет снова баллотироваться на этот пост.

Также за это место поборется действующий представитель сербов в президиуме Боснии и Герцеговины, представитель партии "Союз за перемены" Младен Иванич.

В конце сентября 2018 года президент России Владимир Путин пожелал президенту Республики Сербской М.Додику и его сторонникам успехов на предстоящих 7 октября выборах.

"Знаю, что 7 октября у вас предстоят выборы, хочу поделать вам и вашим сторонникам успехов", - сказал российский лидер на встрече с М.Додиком.

Он также выразил надежду, что выборы пройдут на высоком организационном уровне и в полном соответствии с законом.

М.Додик в ответ заметил, что 7 октября В.Путин будет праздновать день рождения, и поздравил его с приближающимся праздником. Он снял с лацкана своего пиджака и подарил В.Путину значок в виде флага Республики Сербской, отметив, что фактически это "перевернутый флаг России".

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