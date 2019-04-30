Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 11:48

Дубай. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - В ходе боев на юге Триполи за понедельник погибли минимум 28 человек погибли и более 40 пострадали, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на источники.

В боестолкновениях участвует наступающая на Триполи Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара и бойцы, поддерживающие признанное ООН правительство национального согласия Ливии.

Во время боев в понедельник правительство национального согласия смогло вернуть себе территорию военного лагеря Ярмук, захваченного ранее силами Х.Хафтара.

4 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Х.Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. За это время из-за столкновений погибли 270 человек, пострадали 1,3 тыс. человек.

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