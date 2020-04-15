Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 9:25

Мадрид. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - В Бразилии коронавирус нового типа выявили у губернатора штата Рио-де-Жанейро Уилсона Уитцела и у губернатора штата Пара Элдера Барбалью, сообщают в среду местные СМИ.

"Сегодня пришел результат теста, он положительный. Сейчас, слава Богу, я чувствую себя лучше, и, по совету докторов, я продолжу работать", - заявил в твиттере 52-летний Уитцел. Он рассказал, что на прошлой неделе почувствовал недомогание: озноб, боль в горле, потерю чувствительности к запахам.

Губернатор Рио-де-Жанейро призвал бразильцев оставаться дома во время вспышки коронавируса.

"Я вновь вас прошу оставаться дома, потому что эта болезнь, как все видят, быстро распространяется и не щадит никого", - добавил он.

По словам губернатора штата Пара (на севере Бразилии), 40-летнего Барбалью, у него не проявились симптомы, характерные для Covid-19, но тест подтвердил у него заражение.

"Этот вирус очень заразен, он не делает различий между людьми разного социального положения или возраста. Рискуют все. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь дома", - заявил он в твиттере.

В апреле президент Бразилии Жаир Болсонару в обращении к народу в связи с коронавирусом перестал открыто критиковать меры социальной изоляции, бьющие по экономике, но заявил, что его миссия - спасать жизни, не забывая о рабочих местах. Тем не менее, он продолжает пренебрегать мерами безопасности. В частности, он неоднократно гулял по столице страны без маски, обнимался и фотографировался с горожанами.

За это его критикуют и местные политики, и зарубежные.

Бразилия - одна из самых пострадавших в результате пандемии коронавируса стран в Латинской Америке. С начала вспышки в стране зафиксировано 25 тыс. случаев заболевания, около 1,5 тыс. скончались. Более 14 тыс. выздоровели.

1эф вв

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