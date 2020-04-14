Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 13:44

Мадрид. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - В Бразилии за сутки на 6% выросло число заразившихся коронавирусом, и к настоящему моменту в стране зарегистрировали свыше 23 тыс. заразившихся COVID-19, сообщает во вторник "Аженсия Бразил".

Число скончавшихся за сутки выросло на 9% - 105 человек - и всего достигло 1328 человек. Среди них 59% - мужчины, 41% - женщины. Зачастую это пожилые люди возрастом старше 60 лет. У 75% скончавшихся с коронавирусом бразильцев были и другие заболевания - сердечно-сосудистой системы, неврологические, диабет.

Госпитализированы с коронавирусом в Бразилии свыше 4 тыс. человек.

Также у 31 тыс. человек в стране диагностирован тяжелый острый респираторный синдром, им делают тесты, чтобы определить, вызваны ли этим проблемы коронавирусом.

Самое большое число заражений и смертей зарегистрировано в штате Сан-Паулу, затем с большим отрывом следуют Рио-де-Жанейро, Пернамбуку, Сеара и Амазонас. Случаи заражения к сегодняшнему дню зарегистрированы во всех штатах Бразилии и в федеральном округе.

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