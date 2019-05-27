Мадрид. 27 мая. ИНТЕРФАКС - В одной из тюрем бразильского штата Амазонас произошла массовая драка между заключенными, в ходе которой погибли 15 человек, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
По словам представителя тюрьмы Винисиуса Алмейды, драка между заключенными началась примерно в полдень местного времени в воскресенье, когда, согласно расписанию, разрешены визиты родственников.
Он отметил, что несколько человек погибли в результате удушения и от полученных телесных повреждений в ходе драки.
В данный момент ситуация находится под контролем. Полицейские вертолеты некоторое время патрулировали территорию поблизости тюремного комплекса.
Агентство отмечает, что информации о возможных побегах заключенных не поступало.
Исправительное учреждение находится в 28 километрах от города Манаус, административного центра штата Амазонас.
В январе 2017 года в тюрьме произошел бунт, в результате которого погибли 56 человек.
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