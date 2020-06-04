Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 18:02

Мадрид. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Медики в Бразилии зарегистрировали рекордно высокое число смертей среди людей, зараженных COVID-19 за сутки, сообщает бразильский информационный портал G1.

По данным Минздрава страны, более 1,3 тыс. человек с подтвержденным COVID-19 скончались за последние 24 часа в стране. Всего от коронавируса в стране скончались более 32,5 тыс. человек.

По состоянию на четверг в Бразилии выявили коронавирус у 584 тыс. человек. Она уступает по числу подтвержденных случаев заражения только Соединенным Штатам.

При этом СМИ полагают, что число зараженных и число умерших может быть на самом деле в Бразилии еще выше, поскольку в стране проводится не достаточное количество тестов.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции