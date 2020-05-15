Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 9:53

Мадрид. 15 мая. ИНТЕРФАКС - В Бразилии за последние сутки выявили почти 14 тыс. случаев заражения коронавирусом, это самый большой показатель за время пандемии в этой стране, сообщает бразильский портал G1.

Таким образом, к пятнице Бразилия перешагнула отметку в 200 тыс. выявленных заражений, теперь в стране подтверждено 202,9 тыс. случаев заражений COVID-19 с начала пандемии.

В Бразилии скончались почти 14 тыс. человек, зараженных коронавирусом.

Эксперты полагают, что Бразилия к настоящему времени вышла на пик кривой заражений, и дальше ситуация начнет нормализовываться.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции