Мадрид. 15 мая. ИНТЕРФАКС - В Бразилии за последние сутки выявили почти 14 тыс. случаев заражения коронавирусом, это самый большой показатель за время пандемии в этой стране, сообщает бразильский портал G1.
Таким образом, к пятнице Бразилия перешагнула отметку в 200 тыс. выявленных заражений, теперь в стране подтверждено 202,9 тыс. случаев заражений COVID-19 с начала пандемии.
В Бразилии скончались почти 14 тыс. человек, зараженных коронавирусом.
Эксперты полагают, что Бразилия к настоящему времени вышла на пик кривой заражений, и дальше ситуация начнет нормализовываться.
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