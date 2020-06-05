Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 10:24

Мадрид. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Рекордное количество летальных исходов за сутки среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Бразилии - 1479, сообщает в пятницу бразильский телерадиоканал "Глобу".

Всего от осложнений, связанных с заражением COVID-19, в стране скончался 34021 пациент.

С момента начала пандемии в Бразилии выявлено почти 615 тыс. заболевших, из них 275 тыс. выздоровели.

Согласно данным подсчетов статистического сайта Worldometer, Бразилия вышла на второе место по сложности ситуации с COVID-19. Первое место в списке занимают США.

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