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Этот контент был опубликован 28 октября 2018 г. 12:28 28.10.2018 - 12:28

Мадрид. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Избирательные участки на выборах президента открылись в воскресенье в Бразилии, сообщает местная пресса.

Бразильским избирателям предстоит определиться, кого из двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов по итогам первого тура 7 октября, они хотят видеть президентом - ультраправого Жаира Болсонару или левого представителя Партии трудящихся Фернанду Аддада.

В первом туре Ж.Болсонару удалось заручиться поддержкой 46,2% голосов избирателей, что оказалось лучше всех предварительных прогнозов. Ф.Аддад получил 29,1% голосов.

Ожидается, что избирательные участки будут открыты до 18:00 местного времени (понедельник, 01:00 мск), а первые результаты будут оглашены часом позже.

1ар бс

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