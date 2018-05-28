Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 18:08 28.05.2018 - 18:08

Мадрид. 28 мая. ИНТЕРФАКС - На автотрассах Бразилии восьмой день подряд проходит забастовка дальнобойщиков, парализовавшая поставки топлива и продуктов питания в 25 из 27 штатов страны, сообщает в понедельник новостной сайт G1.

Бастующие дальнобойщики на протяжении всей недели требовали снизить цены на дизельное топливо, и в итоге правительство страны приняло решение накануне пойти им навстречу. Несмотря на это, забастовка пока продолжается.

"Ожидаем, что демонстрации закончатся, и дальнобойщики сегодня вернутся к работе", - заявил секретарь по делам правительства канцелярии бразильского президента Карлус Марун бразильской радиостанции "Сентрал Бразилейра ди Нотисиас".

По его словам, оставшиеся дальнобойщики представляют собой "анархичное, радикальное движение, которому не удастся добиться успехов, как мы полагаем".

На фотографиях, которые выкладывает G1 на сайт, видны полупустые полки магазинов. По данным сайта, основные проблемы магазины испытывают в связи с нехваткой мяса, молока, хлеба и других продуктов питания.

Цена за литр дизельного топлива в январе этого года составляла 3,36 бразильских реала ($0,92), к 26 мая стоимость поднялась до 3,8 бразильских реала. По итогам переговоров с представителями дальнобойщиков правительство согласилось снизить цену на топливо на 0,46 бразильских реала на ближайшие два месяца.

эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line