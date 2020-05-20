Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 19:03

Мадрид. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство здравоохранения Бразилии в среду рекомендовало врачам использовать препараты хлорохин и гидроксихлорохин для лечения случаев заболевания коронавирусом COVID-19 уже на первых этапах, сообщают латиноамериканские СМИ.

Согласно новому руководству, опубликованному министерством, врачам советуют использовать эти противомалярийные препараты вместе с антибиотиками уже при появлении первых симптомов инфекции.

Однако окончательное решение относительно приема этих лекарств остается за пациентами и их врачами. В случае его использования пациентам нужно будет подписать документ о том, что они ознакомлены с возможными побочными эффектами этого препарата.

На этой неделе президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом.

"Я принимаю это уже как пару недель", - сказал он журналистам в Белом доме. Президент отметил, что в США гидроксихлорохин принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения.

Однако многие политики, в том числе спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, раскритиковали Трампа. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что "любой эксперт скажет, что этот препарат не помогает против COVID-19, так что он (Трамп - ИФ) дает людям ложную надежду".

Гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19. Сторонники такой терапии отмечают, что речь идет о препаратах, свойства и возможные побочные эффекты которых известны уже много десятилетий.

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