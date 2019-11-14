Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 13:36

Бразилиа. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Основной день саммита БРИКС начался с закрытого пленарного заседания.

Перед началом саммита президент Бразилии Жаир Болсонару лично встретил лидеров, прибывших во дворец Итамарати.

Когда все лидеры БРИКС собрались вместе, они приняли участие в церемонии фотографирования.

После этого главы государств проследовали на первое пленарное заседание, которое пройдёт за закрытыми дверями. В ходе него президенты обсудят вопросы глобальной стабильности и региональной безопасности, состояние мировой экономики, а также положение дел в торговле и финансах.

На этом заседании президент РФ Владимир Путин даст оценку ситуации в мировых делах и, в частности, действиям США по развалу системы контроля над вооружениями. Кроме того, он изложит подходы РФ к урегулированию региональных конфликтов и проинформирует о действиях России в Сирии и предпринимаемых мерах по налаживанию политического диалога в этой стране.

Второе пленарное заседание пройдет в открытом режиме. На этом мероприятии лидеры обсудят необходимость укрепления стратегического партнерства, торгово-инвестиционных связей и взаимовыгодные проекты.

После завершения пленарных заседаний главы государств стран объединения проведут встречи с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития.

Кроме того, лидеры примут участие в рабочем завтраке от имени президента Бразилии.

По итогам саммита планируется подписание итоговой декларации, в которой будут зафиксированы основные договоренности и консолидированные подходы государств-участников к дальнейшему развитию БРИКС.

После завершения мероприятий саммита Путин встретится с президентом Бразилии Жаиром Болсонару и обсудит с ним вопросы двусторонней повестки дня, а также актуальные международные проблемы, в том числе с учетом ситуации в Боливии.

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