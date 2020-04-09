Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 13:54

Лондон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Британцы призывают политиков и СМИ перестать использовать слова "бороться" и "сражаться", говоря о коронавирусе COVID-19, сообщает в четверг телерадиокорпорация Би-би-си.

"Пожалуйста, перестаньте использовать эту лексику о борьбе (с коронавирусом - ИФ). Это действительно расстраивает тех, кто сталкивался с раком. Это (слово - ИФ) подразумевает, что те, кто проиграл (не справился с болезнью - ИФ) не достаточно сильно боролись", - написал член парламента из Лейбористской партии Крис Брайант в своем твиттере.

Кроме того, против использования такой лексики выступают британские врачи.

"Это несправедливо по отношению к пациентам, у которых нет права голоса в этом вопросе", - приводят в пример британские СМИ слова одного из врачей.

Клинический психолог Ангарад Рудкин из Саутгемптонского университета заявила, что критика по использованию такой лексики имеет смысл.

"Термин "борьба" является более уместным, когда люди полностью контролируют свое состояние в сложной и неблагоприятной ситуации", - подчеркнула Рудкин, отметив при этом, что слово "бороться" стоит употреблять при сложностях на работе или находясь в автомобильной пробке.

"Она (такая терминология - ИФ) становится менее целесообразной, когда человек практически не может контролировать исход", - добавила психолог.

По словам Рудкин, не каждый человек "может бороться", а кто-то "может храбро сражаться (с болезнью - ИФ), но так и не победить".

В то же время клинический психолог отметила, что, несмотря на "несовершенство" такой лексики с медицинской точки зрения, она усиливает чувство коллективной борьбы и "обеспечивает больше комфорта, нежели тревоги".

Специалист по связям с общественностью Пит Дэвис в свою очередь заявил, что политики используют "простой английский", который "люди быстро понимают" в условиях быстроразвивающегося кризиса.

"Дело в том, что это борьба, в которой мы все должны победить. Политики не должны отказываться от использования этого термина", - подчеркнул Дэвис.

Критике по использованию слова "борьба" подвергся и глава МИД Доминик Рааб, который назвал заболевшего коронавирусом премьер-министра страны Бориса Джонсона "борцом с вирусом".

Кроме того, о "борьбе с вирусом" говорит и сам премьер.

Однако, как отмечает Би-би-си, Джонсон в основном использует этот термин не как призыв к заразившимся "стойко выстоять" перед болезнью, а как призыв сделать все, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в целом.

1ви ар

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