Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 10:40

Лондон. 31 января. ИНТЕРФАКС - Британские медики зафиксировали первые два случая заболевания новым типом коронавируса, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Великобритании.

"Мы можем подтвердить, что анализы двух пациентов в Англии - членов одной семьи - дали положительные результаты на коронавирус", - говорится в заявлении ведомства.

Согласно заявлению, заболевшие получают специальное лечение, а Минздрав в свою очередь активно пытается определить, с кем успели контактировать зараженные, с целью не допустить дальнейшего распространения заболевания.

За истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1 тыс. 982 новых случаев заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом, скончались 43 человека.

Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр распространения болезни, один - на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.

Всего по стране с декабря прошлого года, когда коронавируса начал распространяться из Уханя, зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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