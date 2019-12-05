Лондон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Зарегистрированная в России компания Evil Corp, против которой США в четверг ввели санкции, является самой мощной хакерской преступной группировкой в мире, заявили в британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA).
"Evil Corp - самая вредоносная хакерская преступная группировка в мире, создавшая и распространявшая вирусы, которые привели к финансовым потерям, составляющим в общей сложности сотни миллионов фунтов стерлингов в одной только отдельно взятой Великобритании", - говорится в сообщении NCA.
В нем отмечается, что в США обвинения россиянину Максиму Якубцу, который руководит Evil Corp, были предъявлены, благодаря "беспрецедентному сотрудничеству" между NCA, ФБР и Национальным центром кибербезопасности Великобритании.
В британском агентстве по борьбе с преступностью также назвали эту "преступную группу" самой значительной угрозой для Великобритании в киберпространстве.
Между тем, по данным агентства, Максим Якубец осуществлял свою деятельность, "наняв десятки человек для того, чтобы они проводили его операцию из подвалов московских кафе".
Кроме того, в сообщении указывается, что обвиняемый в США Якубец ездит на автомобиле марки Lamborghini, три буквы номера которого вместе можно сложить в слово "ВОР".
В четверг США ввели санкции в отношении группы хакеров, обвиняемых, в частности, в краже более $100 млн при помощи вируса под названием Dridex.
Одному из попавших под санкции граждан РФ - Максиму Якубцу - заочно предъявлены обвинения судами Небраски и Пенсильвании за киберпреступления. Его Минюст США считает организатором группировки, совершавшей серьезные преступления в сфере киберпространства. Ближайшим соратником этого человека назван другой россиянин - Игорь Турашев.
Также Якубец и его соратники, начиная с мая 2009 года, совершали банковские преступления на протяжении длительного периода времени при помощи вируса Zeus. Им удалось похитить миллионы долларов в США и в других странах, заразив тысячи компьютеров вирусом, который похищал личные данные пользователей: номера банковских счетов и пароли.
В общей сложности, Якубец и его команда при помощи вируса Zeus, попытались украсть $220 млн. На практике же им удалось получить $70 млн с банковских счетов своих жертв.
Госдеп США объявил награду за информацию, которая приведет к аресту Якубца. В США готовы заплатить до $5 млн, что стало самой большой в истории США суммой, назначенной за информацию о киберпреступнике.
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