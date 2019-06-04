Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Акции протеста начинаются по всей Великобритании во вторник во второй день государственного визита президента США Дональда Трампа, сообщает британский телеканал Sky News.
В запланированных демонстрациях примет участие и лидер Лейбористкой партии Джереми Корбин.
Протестующие намерены запустить шестиметровый воздушный шар "малыш Трамп": президент США изображен в виде злого младенца в подгузнике. О желании приобрести шар после протестов уже заявили в музее Лондона.
Кроме того, на Трафальгарской площади можно будет увидеть говорящего робота-президента, сидящего на золотом унитазе.
Ранее компания YouGov опросила жителей Лондона об их отношении к приезду в страну президента США. Согласно результатам опроса, против визита Трампа в Британию выступили 54% лондонцев, и лишь 24% отнеслись к этому положительно. В целом по всей Великобритании против приезда Трампа высказались 46% подданных.
Телерадиокорпорация BBC отмечает, что в прошлом году во время визита Трампа демонстрации в Лондоне собрали несколько десятков тысяч человек.
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