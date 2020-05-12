Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 12:12

Лондон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Власти в Великобритании из-за распространения коронавируса COVID-19 объявили об запрете на посещение этим летом праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир, сообщает во вторник Associated Press.

День летнего солнцестояния отмечают 21 июня. Британское агентство по охране памятников "Английское наследие", которое управляет этим памятником истории и культуры, пообещало, что в этом году рассвет на Стоунхендже будет транслироваться онлайн в прямом эфире.

Обычно тысячи неоязычников, хиппи и туристов приезжают в июне и в декабре в Стоунхендж, чтобы встретить дни летнего и зимнего солнцестояния. В агентстве заявили, что приняли решение отменить традиционные мероприятия в этом году, поскольку проведение их невозможно в связи с запретом на собрания людей из-за коронавируса.

Стоунхендж - массивное каменное сооружение, находящееся в 130 км к юго-западу от Лондона и внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До сих пор история возведения мегалитического сооружения, а также его назначение, историкам и археологам неизвестны. Предполагается, что ему может быть порядка 4,5 тыс. лет.

В обычные экскурсионные дни проход внутрь сооружения запрещен, попасть туда можно в рамках специального визита или мероприятий.

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