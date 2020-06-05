Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 20:40

Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок призвал британцев отказаться от посещения массовых мероприятий и акций протеста на выходных, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции, пишет в пятницу Independent.

"Необходимо, чтобы люди придерживались правил в эти выходные, чтобы защитить себя и свою семью от этой ужасной болезни, так что ради безопасности своих близких не посещайте крупные собрания, превышающие шесть человек", - заявил Хэнкок.

"Как и многие другие, я потрясен смертью Джорджа Флойда и понимаю, почему люди так сильно расстроены, но мы все переживаем кризис в области здравоохранения", - подчеркнул министр.

В субботу запланированы акции протеста на Трафальгарской площади в Лондоне, в Манчестере, Лестере, Шеффилде и Ипсвиче. Демонстрации запланированы и в воскресенье в ряде городов, включая Эдинбург и Глазго, и у здания посольства США.

Ранее Хэнкок объявил о новых правилах, требующих от посетителей и амбулаторных пациентов больниц Национальной службы здравоохранения постоянно носить защитные маски, а персонал - хирургические маски, начиная с 15 июня.

В среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал непростительной гибель по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда в США, которая спровоцировала волну протестов по всему миру.

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