Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 17:09

Брюссель. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Представительства Нидерландов, Канады и Великобритании при ОЗХО приветствовали решение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о внесении в списки конвенции нескольких опасных химикатов семейства "Новичок", назвав это решение "историческим".

Делегация Нидерландов подчеркнула, что принятое ОЗХО решение является "верным ответом атакам в Солсбери", в то время, как представители Канады написали в твиттере, что "сегодня в ОЗХО произошло историческое событие".

В Британии принятое решение назвали "необходимым шагом для того, чтобы предотвратить в будущем использование этих опасных химикатов и притормозить их распространение", о чем также сообщили в твиттере.

На сайте ОЗХО, в свою очередь, опубликовано заявление, в котором глава Организации по запрещению химоружия Фернандо Ариас отметил важность произошедшего события.

"Впервые в истории конвенция о запрещении химического оружия внесла поправки. Это важное развитие, которое демонстрирует адаптируемость конвенции к изменяемым угрозам и усовершенствование способность ОЗХО оставаться бдительными, гибкими и соответствующими своим целям", - заявил он.

Россия в конце ноября 2018 года внесла предложение о добавлении пяти семейств химикатов в этот список, предусмотренный Конвенцией и запрещении химического оружия (КХО). Однако по мнению технического секретариата ОЗХО, некоторые элементы российского предложения не отвечали критериям, необходимым для того, чтобы эти вещества были включены в список. Исполнительный совет ОЗХО в итоге не стал рекомендовать членам организации принимать это предложение.

В результате в сентябре 2019 года Россия представила измененное предложение по добавлению семейств химикатов в КХО. В новой версии предложения Россия исключила 5-ю группу химикатов, вызывавшую возражения со стороны США и их союзников.

В итоге на практике в список будут включены четыре вещества: согласно документам ОЗХО, предложенные западными странами два соединения есть и в российском списке из четырех веществ.

В список 1 КХО, куда предлагаются изменения, вносятся химические вещества, которые можно использовать для изготовления химоружия или в качестве него. Производство более 100 граммов таких веществ в год, согласно конвенции, должно декларироваться в ОЗХО. Кроме того, одно государство может владеть максимум тонной этих веществ. В этот список, в частности, входят иприт и рицин.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

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