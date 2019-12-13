Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 9:25

Лондон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Рекордно большое число женщин добились избрания в парламент Великобритании, свидетельствуют результаты состоявшихся накануне выборов.

Согласно имеющимся в настоящий момент данным, опубликованным в британских СМИ, в Палату общин вошли 220 женщин. До этого рекордный показатель в 208 женщин был установлен по итогам выборов в 2017 году.

В этом году в выборах также принимало рекордное количество кандидатов-женщин. В общей сложности за места в нижней палате парламента боролись более 1,1 тыс. женщин.

В четверг в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия премьера Бориса Джонсона - ярого сторонника Brexit.

Согласно последним данным, консерваторы получают 364 места в 650-местной нижней палате, лейбористы - 203. Шотландская национальная партия набирает 48 мест, а либеральные демократы - 11.

Парламент является в Великобритании высшим законодательным органом. Палата общин - это нижняя палата парламента, она формируется в результате всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.

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