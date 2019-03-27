Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 20:04

Лондон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Члены британской палаты общин начали голосование по альтернативным вариантам Brexit, сообщает в среду телеканал Sky News.

Спикер палаты общин Великобритании Джон Беркоу выбрал восемь вариантов развития событий с Brexit на голосование.

Членам палаты общин выдали листок, в котором им предлагается проставить "да" или "нет" напротив каждой из восьми опций. Голосование, как ожидается, займет полчаса. Его результаты, вероятнее всего, появятся ближе к полуночи по московскому времени.

Спикер вынес на голосование вариант выход Великобритании из ЕС без соглашения 12 апреля 2019 года. Также на голосование предлагается опция Brexit, под названием Common Market 2.0 при которой Великобритания останется в Европейской экономической зоне и договорится с ЕС о временном таможенном союзе, действующим до тех пор, пока ему не будет найдена альтернатива.

Похожая на Common Market 2.0 третья опция предлагает Великобритании остаться в Европейской экономической зоне и вновь вступить Европейскую ассоциацию свободной торговли. В то же время, этот вариант выступает против вступления Великобритании в таможенный союз с ЕС.

Предложение о таможенном союзе призывает Великобританию согласовать с ЕС постоянный таможенный союз после Brexit.

Эти четыре предложения на голосование предложили члены Консервативной партии.

Пятый вариант, внесенный лидером лейбористов Джереми Корбином, предлагает план тесного экономического сотрудничества Великобритании и ЕС, в том числе "всеобъемлющий таможенный союз" и "тесное сотрудничество" с европейским единым рынком.

Шестой вариант, предложенный членом Шотландской национальной партии, призывает отменить Brexit, в случае, если за несколько дней до выхода из ЕС Brexit парламент так и не сможет согласовать сделку с Брюсселем. В таком случае, депутатам предлагается проголосовать по вопросу выходе из ЕС без соглашения, и если они отвергнут этот вариант, - отменить действие статьи 50 Лиссабонского договора, чтобы остаться в Евросоюзе.

Еще одна опция от лейбористов предлагает провести всенародное голосование по любому из вариантов соглашения с Брюсселем. Без поддержки британских подданных парламент не сможет ратифицировать соглашения, говорится в предложении.

Заключительный, восьмой, вариант, предложенный одним из членов консервативной партии, призывает правительство согласовать с ЕС двухлетний период, в который британские товары, несмотря на выход Великобритании из Евросоюза, смогут беспрепятственно поступать на рынок ЕС. Также этот вариант предлагает продолжить Лондону совершать взносы с бюджет ЕС до конца 2020 года.

В среду депутаты перехватили у правительства контроль над расписанием голосования в палате общин. Депутаты смогут проголосовать за любое число вариантов, сообщали ранее СМИ. Даже если один из них получит большинство, британское правительство не обязано следовать воле парламента.

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