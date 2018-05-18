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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 9:18 18.05.2018 - 09:18

Лондон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Вооруженные сотрудники полиции, военные и снайперы размещены для обеспечения безопасности в британском городе Виндзор, где 19 мая состоится церемония бракосочетания внука королевы Великобритании Елизаветы II принца Гарри Уэльского и актрисы Меган Маркл, сообщают местные СМИ.

Улицы города патрулируют полицейские и кинологи, по реке Темзе курсируют полицейские катера, а на крышах зданий дежурят снайперы.

Кроме того, в субботу будут введены ограничительные меры для авиации в районе Виндзорского замка. С 05:00 утра по местному времени (07:00 мск) будет закрыто воздушное пространство в этой зоне для полетов самолетов. Отмечается, что полицейские также применят специальные технологии для борьбы с беспилотными летательными аппаратами на время проведения церемонии.

По всему городу размещены камеры скрытого наблюдения и применена особая автоматическая система сканирования номеров автомобилей. Помимо этого, для предотвращения возможных инцидентов с использованием транспортных средств вдоль дорог по всему Виндзору установлены специальные барьеры.

По сообщениям британских СМИ, эта операция по обеспечению безопасности носит беспрецедентный характер, так как в ней задействовано огромное количество сотрудников служб безопасности. Газета "Индепендент" пишет, что по подсчетам экспертов стоимость этой операции оценивается примерно в 32 млн фунтов стерлингов. Для сравнения на операцию по обеспечения безопасности свадебной церемонии принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году ушло примерно 20 млн фунтов стерлингов.

По словам эксперта в области безопасности Уилла Геддеса, слова которого приводит издание "Дейли стар", операция планировалась в течение нескольких месяцев.

"Полиция размечала карту, устанавливала личности тех, кто может представлять опасность. Полиция рассматривала возможность противодействия целому спектру угроз. Весь мир будет следить за церемонией, и нельзя допустить, чтобы что-то пошло не так", - сказал он.

Накануне состоялась генеральная репетиция проезда свадебного кортежа по окрестностям Виндзорского дворца. Посмотреть на нее собрались сотни британцев.

В четверг М.Маркл также сообщила, что ее отец Томас Маркл, который должен был вести ее к алтарю, не сможет присутствовать на церемонии, поэтому остается неизвестным, кто вместо него поведет невесту к алтарю. По сообщениям местных СМИ, среди возможных кандидатов на эту роль - мать М.Маркл Дория Рагланд, а также принц Чарльз и принц Уильям. Невесту будут также сопровождать юные пажи и фрейлины, среди которых будут дети принца Уильяма и К.Миддлтон - четырехлетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта.

О помолвке принца Уэльского Гарри с американской моделью и актрисой М.Маркл стало известно в ноябре прошлого года.

Принц Гарри - младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены Дианы. Он является шестым в очереди наследования престола Соединенного королевства.

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