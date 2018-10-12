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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 14:43 12.10.2018 - 14:43

Лондон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Церемония бракосочетания внучки королевы Великобритании Елизаветы II принцессы Йоркской Евгении и ее возлюбленного 32-летнего Джека Бруксбэнка состоялась в пятницу в Виндзорском замке, сообщают местные СМИ.

На торжественной церемонии присутствовали члены королевской семьи, в том числе сама королева с супругом Филипом, а также принц Уэльский Чарльз, герцог Кембриджский Уильям с супругой Кейт Миддлтон и герцог Сассекский Гарри с супругой Меган Маркл. При этом, дети принца Уильяма и К.Миддлтон - 5-летний принц Джордж и 3-летняя принцесса Шарлотта - по традиции входили в группу детей, которые сопровождают невесту и несут подол ее свадебного платья.

Сама 28-летняя принцесса Евгения, которая девятая в очереди на британский престол, была облачена в белое свадебное платье британских дизайнеров Питера Пилотто и Кристофера де Вос. На голове у принцессы вместо фаты была тиара с изумрудами.

Среди гостей были всемирно известные знаменитости, в том числе актеры Деми Мур, Кара Делевинь, Стивен Фрай, модели Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс.

По данным британских СМИ, на Даунин-стрит направили молодоженам поздравления от имени премьер-министра страны Терезы Мэй. "Она желает им всего наилучшего и надеется, что они проведут прекрасный день", - говорится в заявлении.

На улицах Виндзора с самого утра начали выстраиваться толпы из желающих увидеть торжественную процессию.

После церемонии молодожены приглашены Елизаветой II на небольшой ланч с шампанским.

Традиционно королевские свадьбы оплачиваются королевской семьей, однако обеспечение безопасности оплачивается из госбюджета. Таким образом, по оценкам экспертов, меры безопасности на свадьбе принцессы Евгении обойдутся британским налогоплательщикам в 2 млн фунтов стерлингов.

С необходимостью таких расходов согласны не все британцы. Так, десятки тысяч человек подписали петицию, в которой протестуют против подобного расходования государственных средств. Они призывают королевскую семью полностью взять все издержки на себя.

Пара познакомилась в 2010 году на горнолыжном курорте в Швейцарии. Возлюбленный принцессы Дж.Бруксбэнк сделал ей предложение в прошлом году в ходе их поездки в Никарагуа.

Принцесса Йоркская Евгения - дочь второго сына Елизаветы II принца Эндрю. Она является девятой в линии наследования британского престола.

Дж.Бруксбэнк - предприниматель, он основал компанию, которая занимается бизнесом, связанным с алкогольными напитками. Он также работает на компанию по производству текилы Casamigos, в числе основателей которой фигурирует Джордж Клуни.

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