Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 11:55

Лондон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Британский министр Майкл Гоув, отвечающий за подготовку к возможному Brexit без соглашения, заявил, что доклад об угрозах со стороны РФ в отношении безопасности Великобритании будет опубликован в подходящее время.

"Я думаю, он (доклад - ИФ) будет передан на Даунинг-стрит и опубликован в соответствующее время", - заявил Гоув в эфире телерадиокорпорации ВВС.

Он отметил, что 50-страничный доклад, составленный комитетом по разведке и безопасности, сейчас "проходит соответствующую процедуру".

Гоув не уточнил, будет ли доклад опубликован до проведения досрочных выборов 12 декабря.

Как напоминает телеканал Sky news, в свою очередь председатель комитета по разведке и безопасности парламента Доминик Грив ранее подчеркнул, что нет никакой законной причины откладывать публикацию доклада. Он добавил, что "комитет разочарован неспособностью правительства опубликовать доклад и предоставить какие-либо объяснения касательно того, почему его не следует публиковать".

"Это (отказ от публикации доклада - ИФ) вызывает подозрения относительно правительства и его мотивов", - также заявил член палаты лордов Дэвид Андерсон.

Газета Guardian писала, что доклад "уже был одобрен самими спецслужбами" в результате процесса расследования, которое началось в марте.

Сообщается, что часть доклада основана на информации, предоставленной бывшим сотрудником Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6) Кристофером Стилом.

Ранее сообщалось, что рассмотрение в британском парламенте доклада о "российской угрозе" отложено.

Газета Guardian отмечала, что в подготовленном парламентским комитетом по разведке и безопасности докладе объемом 50 страниц утверждается: результаты референдума 2016 года о выходе страны из ЕС были искажены из-за деятельности Кремля.

По его данным, кабинет указал в понедельник, что не одобрит публикацию до того, как парламент будет распущен во вторник вечером, а это означает, что теперь документ не может появиться до выборов 12 декабря.

1ви аю де

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