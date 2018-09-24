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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 14:11 24.09.2018 - 14:11

Лондон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Кабинет министров главы британского правительства Терезы Мэй полностью разделяет ее предложения относительно процесса выхода Великобритании из ЕС, сообщает в понедельник Би-би-си со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

По словам представителя Даунинг-стрит, "кабинет (министров - ИФ) полностью поддерживает ее предложения". Он также отметил, что на понедельник запланирована министерская встреча, на которой будет обсуждаться ход переговоров между Лондоном и Брюсселем по Brexit.

Ожидается, что затем Т.Мэй встретится с координатором Европарламента по выходу Великобритании из ЕС Ги Верхофстадтом.

Кроме того, представитель британского правительства, говоря о прошедшем на прошлой неделе саммите в Зальцбурге, заявил, что "теперь ЕС со своей стороны должен объяснить критику в отношении предложений (изложенных Т.Мэй по Brexit - ИФ)".

Слова представителя Даунинг-стрит прозвучали на фоне нарастающих в Лондоне разногласий из-за Brexit.

Ранее сообщалось, что большая часть кабинета министров Великобритании поддерживает выход страны из Евросоюза с заключением торгового соглашения, наподобие договора между ЕС и Канадой. За заключение соглашения "по канадскому типу" выступает, в частности, глава МИД Британии Джереми Хант.

На прошлой неделе Т.Мэй заявила, что переговоры Лондона и Брюсселя вокруг условий выхода Великобритании из Европейского Союза зашли в тупик и что прозвучавший в Зальцбурге (на неформальном саммите ЕС на прошлой неделе - ИФ) ответ европейской стороны на предложения Британии был неприемлемым.

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