Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 17:18

Лондон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Лицам с двойным гражданством - британским и иранским - следует воздержаться от поездок в Иран, говорится в обновленных рекомендациях МИД Великобритании для путешественников.

"МИД Великобритании предостерегает лиц с двойным гражданством - британским и иранским - от любых поездок в Иран", - говорится в заявлении на сайте.

В МИД пояснили, что британские подданные и лица с двойным гражданством могут быть незаконно задержаны на иранской территории, а все подданным Великобритании "следует внимательно оценить риски поездок в Иран".

Также МИД призвал британцев не ездить в район ирано-афганской границы, ирано-иракской-границы, в провинцию Систан и Белуджистан.

В министерстве отметили, что с марта этого года Иран столкнулся с сильными ливнями, повлекшими за собой подтопления и разрушения. Также, по данным МИД, в Иране существуют риски массовых беспорядков и террористических актов.

На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

Накануне глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил о согласии с американским коллегой Майком Помпео о повышенной угрозы со стороны Ирана.

1аю ар

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