Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 2:07

Лондон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что в случае его победы на внеочередных парламентских выборах, разговоры по вопросам выхода страны из Евросоюза могут прекратиться.

"Да, и позвольте мне кое-что сказать: Произойдет то, что закончится парламентская агония, прекратится и политическая агония, и страдания, и скука, и промедление, которые имеют место, тоже закончатся", - сказал он в интервью телекорпорации ITV.

Внеочередные парламентские выборы в стране намечены на 12 декабря. Их цель - преодолеть серьезные трехлетние разногласия по вопросу о "разводе" с Евросоюзом.

Джонсон считает, что победа консерваторов на выборах будет означать окончательное решение по Brexit, а это вызовет всплеск иностранных инвестиций. Премьер ссылается на исследование Goldman Sachs, по итогам которого сделан вывод, что 150 млрд фунтов стерлингов ($192 млрд) будут разблокированы.

"Если мы осуществим Brexit, то ожидается большая волна инвестиций", - заявил премьер.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что Консервативная партия Джонсона пока серьезно опережает лейбористов, хотя существует значительное число избирателей, которые пока не сделали выбор. Это означает, что окончательные результаты предстоящих выборов пока не ясны, считают наблюдатели.

1гк мк

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