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Лондон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Британский Совет заявило о разочаровании в связи с решением Москвы о прекращении деятельности организации на территории РФ, говорится в заявлении, распространенным Советом в субботу.

"Мы глубоко разочарованы подобным развитием. Мы полагаем, что когда политические или дипломатические отношения осложняются, культурные отношения и образовательные возможности необходимы для сохранения диалога между людьми и организациями", - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что Британский совет "сохраняет приверженность развитию долгосрочных связей" с Россией.

Эф вш

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