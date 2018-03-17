В Британском Совете разочарованы решением Москвы о прекращении деятельности организации на территории РФ
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Лондон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Британский Совет заявило о разочаровании в связи с решением Москвы о прекращении деятельности организации на территории РФ, говорится в заявлении, распространенным Советом в субботу.
"Мы глубоко разочарованы подобным развитием. Мы полагаем, что когда политические или дипломатические отношения осложняются, культурные отношения и образовательные возможности необходимы для сохранения диалога между людьми и организациями", - говорится в документе.
В заявлении отмечается, что Британский совет "сохраняет приверженность развитию долгосрочных связей" с Россией.
Эф вш
Интерфакс