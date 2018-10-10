Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 13:43 10.10.2018 - 13:43

Брюссель. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Член Еврокомиссии по союзу безопасности Евросоюза Джулиан Кинг заявил, заявил, что ЕС в настоящее время не должен оставлять без внимания высокий уровень таких угроз для населения как хакерские атаки и применение химоружия.

"Европа как никогда сталкивается с угрозой, начиная со случаев использования химоружия на улицах и заканчивая спонсируемыми государствами кибератаками", - сказал Дж.Кинг, слова которого приводит в среду пресс-служба Еврокомиссии.

Он отметил, что "пришло время активизировать усилия, чтобы завершить нашу работу по Союзу безопасности".

По его словам, ЕС и члены-государства альянса должны взять на себя ответственность за выполнение этой работы.

"В том, что касается борьбы с терроризмом, киберугрозами и организованной преступностью, то мы становимся сильнее, если действуем все вместе", - добавил еврокомиссар.

В опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии говорится о необходимости окончательного завершения работ по учреждению Союза безопасности до запланированных на май 2019 года выборов в Европарламент.

Весной 2016 года Европарламент и Еврокомиссия определили европейскую политику в области безопасности. В их совместном заявлении говорилось, что она будет направлена "на борьбу с терроризмом, а также будет способствовать учреждению эффективного союза безопасности".

В декабре 2017 года Европарламент и Еврокомиссия подписали совместную декларацию, касающуюся законодательных приоритетов ЕС на 2018-2019 год. В документе отмечалась, что центральное место должны занимать вопросы, связанные с обеспечением безопасности граждан.

На прошлой неделе власти Нидерландов объявили, что предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО в апреле 2018 года. По утверждению следователей, за атакой стоят сотрудники ГРУ. Затем Минюст США выдвинул обвинения в адрес семи сотрудников ГРУ в совершении преступлений, связанных с кибербезопасностью. Их также обвинили в попытках взломать американские и международные организации и спортивные федерации.

Ранее в этом году в Европе заявили, что на территории Великобритании было применено отравляющее химическое вещество. В начале марта 2018 г. в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

В 2016 году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер озвучил концепцию Союза безопасности, который, благодаря координации действий стран-членов ЕС, призван усовершенствовать защиту населения от ряда актуальных для Европы угроз. Задача Дж.Кинга - реализовывать эту концепцию.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line