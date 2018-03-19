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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 14:51 19.03.2018 - 14:51

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Евросоюз выражает солидарность с Южной Кореей в рамках политики, направленной на решение северокорейской ядерной проблемы, заявила в понедельник Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

"Евросоюз поддерживает полную, подтверждаемую и не подлежащую отмене денуклеаризацию Корейского полуострова. Все наши усилия сосредоточены на достижении этой цели, и мы продолжаем сотрудничать с нашими партнерами в Сеуле в этом направлении", - говорится в заявлении Ф.Могерини, распространенном по итогам совместной пресс-конференции с главой южнокорейского МИД Кан Гён Хва.

При этом глава европейской дипломатии отметила, что в Брюсселе по-прежнему придерживаются мнения, что в рамках решения северокорейской проблемы должны сочетаться как переговорные методы, так и давление на КНДР посредством ограничительных мер.

"Готовность Дональда Трампа принять приглашение для проведения переговоров (с лидером КНДР - ИФ) к маю показывает еще один потенциальный прорыв, который может привести к достижению дипломатического решения конфликта", - добавила она.

Помимо этого, Ф.Могерини подчеркнула, что Южная Корея и ЕС остаются стратегическими партнерами.

Как сообщалось, 5-6 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен и директор Национальной службы разведки Со Хун посетили Пхеньян, где провели переговоры с лидером КНДР. По итогам встречи была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея.

Ким Чен Ын в ходе недавних контактов с представителями Сеула в Пхеньяне также выразил намерение как можно быстрее провести переговоры с президентом США Д.Трампом. В свою очередь, Д.Трамп, узнав об этом, заявил о "готовности провести такую встречу до мая".

тэ ар

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