Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 10:17

Брюссель. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти ЕС по-прежнему ждут от Великобритании конкретных и имеющих законную силу предложений с целью урегулировать ситуацию вокруг Brexit, заявил в четверг главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"Мы все еще готовы работать с любым новым легитимным и практическим предложением (Лондона - ИФ). Мы до сих пор ждем этого", - цитируют западные СМИ его слова, сказанные перед началом его консультаций с евродепутатами по поводу нынешней ситуации с Brexit.

В тоже время он отказался комментировать развитие событий в британской внутриполитической жизни.

На прошлой неделе британское правительство заявило, что направило ЕС предложения по переработке сделки по Brexit.

В пятницу телеканалу Sky News сообщал со ссылкой на Еврокомиссию, что предложения Великобритании по новой сделке по Brexit не удовлетворили требованиям Брюсселя. По данным телеканала, в документе ЕС говорилось, что предложения Лондона не представляют "законных оперативных решений для "страховочного плана" по ирландской границе. В частности, проект Британии не предусматривал ослабления границы между Ирландией и Северной Ирландией, защиты экономики и сотрудничества между югом и севером острова, а также сохранения целостности единого рынка и места Ирландии на этом рынке.

Джонсон нацелен на то, чтобы вывести Великобританию из ЕС до 31 октября 2019 года, однако парламент принял закон, согласно которому премьер должен просить Брюссель о трехмесячной отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения с Брюсселем к 31 октября.

Ранее Джонсон также пытался приостановить деятельность парламента до 14 октября, но после соответствующего решения Верховного суда парламент накануне вернулся к заседаниям. В свою очередь Джонсон призвал членов парламента либо помочь ему выполнить выход из ЕС, либо пойти на досрочные выборы.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!