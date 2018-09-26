В Брюсселе завершилась вторая экспертная встреча в рамках трехсторонних переговоров по газоснабжению
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*** В Еврокомиссии не ожидают новых технических встреч до переговоров министерского уровня
Брюссель. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - В среду в Брюсселе прошел второй раунд трехсторонних переговоров по газу между Еврокомиссией, Россией и Украиной.
"Новых технических встреч на экспертном уровне до министерских переговоров не будет", - сообщил журналистам после встречи экспертов представитель Еврокомиссии.
Российскую делегацию на экспертных переговорах возглавлял заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.
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Интерфакс