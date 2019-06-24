Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 16:16

Брюссель. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Сотрудники федеральной полиции Бельгии задержали в центре Брюсселя человека, подозреваемого в планировании теракта против посольства США в бельгийской столице, сообщает в понедельник бельгийский телерадиоканал RTBF.

По его данным, этот человек уже длительное время находился в разработке служб безопасности Бельгии.

Ожидается, что позже в понедельник он предстанет перед судебным следователем.

Сам подозреваемый полностью отрицает все, что касается подозрений в его отношении.

Задержание было проведено в субботу, однако известно о нем стало лишь в понедельник.

1ар де

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