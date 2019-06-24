Брюссель. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Сотрудники федеральной полиции Бельгии задержали в центре Брюсселя человека, подозреваемого в планировании теракта против посольства США в бельгийской столице, сообщает в понедельник бельгийский телерадиоканал RTBF.
По его данным, этот человек уже длительное время находился в разработке служб безопасности Бельгии.
Ожидается, что позже в понедельник он предстанет перед судебным следователем.
Сам подозреваемый полностью отрицает все, что касается подозрений в его отношении.
Задержание было проведено в субботу, однако известно о нем стало лишь в понедельник.
1ар де