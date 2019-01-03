В Брюсселе запретили Uber - СМИ

Этот контент был опубликован 3 января 2019 г. 9:48

Брюссель. 3 января. ИНТЕРФАКС - Брюссельский суд по коммерческим вопросам признал незаконной в бельгийской столице оказание транспортных услуг такси Uber, пишет в четверг газета "Либр Бельжик".

Только водители, обладающие брюссельской лицензией и светящимся сигналом такси на крыше автомобиля, могут заниматься такого рода перевозками, гласит решение суда, принятое в декабре, о котором стало известно в начале января.

Судебные власти Бельгии начали заниматься вопросом Uber еще в 2015 году. Брюссель пережил с тех пор несколько акций протеста таксистов, были отмечены случаи нападений на водителей системы Uber.

Издание отмечает, что решение суда окончательное. Оно означает, что водители, не имеющие разрешения от 1995 года, не имеют права заниматься извозом, "каким бы ни было название службы, связанной с Uber".

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