В Брюсселе наградили лауреатов европейского конкурса чистильщиков обуви
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Брюссель. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Первый европейский конкурс чистильщиков обуви состоялся в субботу в исторической галерее Святого Хуберта в Брюсселе.
В течение дня около десяти чистильщиков из разных стран Европы бесплатно полировали обувь клиентам в этом одном из наиболее оживленных мест бельгийской столицы.
По итогу соревнования, как сообщил телеканал RTBF, профессиональное жюри, состоящее из специалистов обувной отрасли, вручило победителям призы - три "Золотые щетки" с 500 евро впридачу "за лучшую технику, лучшее обслуживание клиентов и лучшему предпринимателю".
Организованная тут же лотерея давала ее участникам шанс выиграть предметы ухода за обувью.
Как объяснил телеканалу организатор конкурса и председатель ассоциации European Shoe Shine Марчелло Фараджи, целью соревнования было "показать новый имидж чистильщика - представителя профессии, которая возрождается".
Согласно его заявлению, этот конкурс отныне будет повторяться в одной из европейских стран каждый год 26 мая - в дату, которую чистильщики обуви объявили своим профессиональным днем.
ов см
Интерфакс