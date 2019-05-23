Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 17:39

Брюссель. 23 мая. ИНТЕРФАКС - В Брюсселе назвали 14 лауреатов премии Европейского союза в области литературы за 2019 год, наряду с писателями из стран ЕС в списке есть представители Грузии и Украины.

"Премия присуждается ежегодно новым и начинающим авторам из всех стран Европы и призвана подчеркнуть богатство современной европейской литературы, а также богатое культурное и языковое наследие Европы", - говорится в коммюнике, распространенном Еврокомиссией в четверг.

Лауреатами премии в этой году стали Лаура Фреденталер (Австрия), Пия Лейно (Финляндия), Софи Долль (Франция), Река Ман-Вархеди (Венгрия), Бека Адамашвили (Грузия), Никос Хриссос (Греция), Джен Карсон (Ирландия), Джованни Доццини (Италия), Дайна Опольскайте (Литва), Марта Дзидо (Польша), Татьяна Цибуляк (Румыния), Ивана Добраковова (Словакия), Галина Шиян (Украина) и Мелисса Харрисон (Великобритания).

Имена победителей объявили комиссар ЕС по образованию, культуре, молодежи и спорту Тибор Наврачич и министр культуры председательствующей в ЕС Румынии Валер-Даниэль Брез.

Премия ЕС по литературе, учрежденная Европейской комиссией в 2009 году при поддержке программы "Креативная Европа", организована в партнерстве с книготорговыми компаниями.

Национальные жюри, состоящие из издателей, книготорговцев, писателей и критиков, выбирают победителей из каждой участвующей страны. На церемонии в Брюсселе 2 октября лауреаты получат дипломы и денежные премии по 5000 евро.

1мн эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!