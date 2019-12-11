*** Продление антироссийских экономических санкций - в повестке дня

Брюссель. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Двухдневный саммит Европейского союза открывается в четверг в Брюсселе.

В письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС на саммит новый председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о своем намерении построить прочные отношения с лидерами союза.

"Я намерен опираться на впечатляющую работу двух моих предшественников и создать прочные отношения с вами, основанные на доверии, уверенности и прозрачности", - написал Мишель в преддверии первого под его председательством Европейского совета.

На брифинге накануне саммита, посвященного повестке этой встречи, он изложил свой план "эволюции" работы Евросовета. В числе необходимых шагов Мишель назвал улучшение политической подготовки совещаний руководителей стран ЕС, увеличение числа стратегических дебатов и улучшение мониторинга выполнения принятых решений.

"И наконец, и особенно, - это коммуникация. Это нечто очень важное, по моему мнению. И я надеюсь, что действительно будет возможно усилить сотрудничество между главами государств и правительств, когда мы будем располагать хорошими каналами коммуникации. И надеюсь также, что у меня будет с каждым из вас хороший канал коммуникации", - сказал глава Евросовета, отметив, что это послужит транспарентности.

Знакомя журналистов с повесткой саммита, высокопоставленный чиновник ЕС из команды Мишеля перечислил пять пунктов, которые в Евросовете расцениваются как основные.

Среди них он назвал отношения с Россией. "Канцлер (ФРГ Ангела) Меркель и президент (Франции Эмманюэль) Макрон выступят с информацией о совещании, которое на этой неделе состоялось в Париже в четырехстороннем "нормандском формате". Несомненно, будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. Как вы знаете, (антироссийские экономические - ИФ) санкции связаны с выполнением Россией того, что было согласовано в рамках минских договоренностей", - сообщил функционер ЕС на условиях анонимности.

Он добавил, что ожидается политическое решение саммита о "продлении санкций (в отношении РФ - ИФ) еще на шесть месяцев". Юридическое решение в дальнейшем примет Совет ЕС.

Важнейшим пунктом совещания руководителей стран ЕС в Брюсселе считают вопрос о климатических изменениях. "Предусмотрено, что 28 государств-членов должны утвердить цель достижения климатического нейтралитета в Европейском союзе к 2050 году. Это обязательство на долгосрочную перспективу. Вопрос в том, как к этому прийти. И этот вопрос обеспечит нам много работы на разных уровнях в предстоящие годы. Важные решения должны быть приняты в дальнейшем", - сообщил собеседник журналистов.

Он уточнил, что пока не ясно, смогут ли главы государств и правительств взять данное обязательство до завершения переговоров о долгосрочном бюджете ЕС, который числится в повестке следующим пунктом.

"Переговоры о финансовом плане всегда сложные. Не ожидается, что в четверг будет достигнуто соглашение. Идея в том, чтобы у руководителей прошли открытые дебаты, чтобы они поняли друг друга и могли проявить себя реалистами, что касается ожидаемого результата", - объяснил европейский чиновник.

Другой пункт из основной повестки - конференция о будущем Европы. "Конечно, это важная инициатива, которая может увенчаться успехом, только если к этому будут привлечены все институты союза. Но еще более важно, и это первостепенный вопрос, вовлечены ли в это граждане", - так оценил перспективу конференции функционер.

В материалах Евросовета к саммиту сообщается, что эта конференция должна начаться в 2020 году и завершиться в 2022 году. К ее работе планируется привлечь Совет ЕС, Европейский парламент и Европейскую комиссию.

Также к важнейшим пунктам саммита чиновник отнес дискуссию о сотрудничестве ЕС - Африка. "Это очень важный вопрос для председателя Европейского совета, и партнерство ЕС - Африка будет на видном месте в ближайшие годы. Дебаты по этому вопросу уже состоялись на этой неделе на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Стратегические дискуссии руководителей пройдут в июне (2020 года - ИФ) как раз перед саммитом ЕС - Африка", - отметил он.

Среди прочих вопросов ожидается, что в четверг европейские лидеры выразят свою обеспокоенность по поводу паралича механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации после того, как апелляционный орган перестал функционировать на этой неделе. "Европейский совет должен подтвердить свою приверженность многосторонности, законным торговым отношениям", - сказал чиновник.

В пятницу состоится встреча руководителей стран еврозоны. Ожидаются "стратегические дебаты о будущем зоны евро и о будущем валютно-экономического союза".

Завершится саммит пунктом, посвященным Brexit, в день, когда в Великобритании ожидаются результаты организуемых накануне внеочередных парламентских выборов. Эта часть совещания пройдет в составе 27 государств, без Великобритании. Но премьер-министр Борис Джонсон будет отсутствовать в Брюсселе и 12 декабря, когда встреча созывается в составе 28 членов ЕС.

"Господин Джонсон не будет присутствовать на Европейском совете, он будет представлен председателем Европейского совета", - сообщил чиновник.

Функционер ЕС отметил, что, независимо от результатов выборов в Великобритании, Евросоюз готов приступить к переговорам о будущих отношениях с Лондоном, как только произойдет Brexit.

"Приоритет для Европейского союза - иметь хорошее соглашение с повышенным уровнем амбиций относительно этих будущих отношений с Соединенным Королевством после того, как оно станет третьим государством", - пояснил функционер.

1ов ав

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