Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 19:22

Брюссель. 31 января. ИНТЕРФАКС - В постоянном представительстве Великобритании при ЕС сняли в пятницу вечером флаг Евросоюза со своего флагштока, пишет в пятницу Associated Press.

Судя по фотографиям, опубликованным журналистами в соцсетях, теперь на флагштоке, закрепленном на стене здания, развевается только флаг Великобритании.

При этом некоторые СМИ критикуют такой шаг, отмечая, что в постпредстве, по непонятной причине, решили снять флаг ЕС не дожидаясь момента Brexit, который настанет лишь через несколько часов.

В дальнейшем постпредство продолжит работу в Брюсселе, однако в новом качестве, поскольку Великобритания уже не будет членом этого интеграционного объединения.

Сообщается, что в ночь на субботу, когда Соединенное Королевство официально покинет ЕС, флаг Великобритании исчезнет из Совета ЕС и Европарламента.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что планирует организовать вечеринку для членов кабинета министров и других высокопоставленных чиновников в своей резиденции на Даунинг-стрит.

Ожидается, что за час до выхода Великобритании из ЕС Джонсон выступит с обращением к британским подданным.

Даунинг-стрит уже распространил выдержки из заявления Джонсона.

"Это момент, в который наступает рассвет, а занавес поднимается, чтобы ознаменовать новый акт", - скажет Джонсон.

Великобритания официально выйдет из состава ЕС в 23:00 по лондонскому времени 31 января (02:00 1 февраля мск).

1ка во

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